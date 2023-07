Há 40 min

O ex-concorrente «Love On Top», Ítalo Lima, já é pai de uma menina, Maria Eduarda, fruto da relação com a ex-concorrente do mesmo programa, Andreia Machado.

Ítalo Lima tem partilhado com os seguidores o seu dia-a-dia nas redes sociais, inclusive a sua excelente forma física. Na caixa dos comentários os fãs não têm parado de elogiar o ex-concorrente.

Veja as imagens escaldantes!

