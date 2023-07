Love on Top: O poema emocionante que Rui Rodrigues dedicou à namorada que morreu: «Ficarás para sempre»

Há 2h e 21min

Rui Rodrigues, ex-concorrente do «Love On Top», viveu um duro golpe: a morte da namorada, Daniela Coutinho. Ainda a viver um período difícil, o ex-concorrente dedicou um texto emotivo à companheira, que partiu em dezembro de 2022.

«Achei que passaria o resto da minha

vida contigo.

Mas afinal és tu quem passará o

resto da vida comigo.

Não ao meu lado na cama

nem do outro lado da mesa.

Apenas comigo.

Algures dentro do meu peito.

Do meu coração.

Da minha alma.

Onde eu sei,

feliz ou infelizmente,

que (pelo menos assim)

Ficarás para sempre. 3 years (3 anos)».

