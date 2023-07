Love on Top: Recorda-se de Filipe Vilarinho? Está irreconhecível! Veja as fotos escaldantes

Há 1h e 5min

Filipe Vilarinho, que participu no «Love on Top» em 2016, está irreconhecível. O ex-concorrente do reality show tem partilhado nas redes sociais algumas fotografias do seu novo visual.

Nas duas últimas publicações, a caixa de comentários «entupiu» com vários elogios: «Sempre com muito charme»; «Gato»; «Lindooo»; «Continuas o mesmo charmoso de sempre», entre muitos outros.

Após a participação no «Love on Top», Filipe Vilarinho participou no «Desafio Final 4», em 2017, e, dois anos depois, em 2019, foi um dos concorrentes de «Like Me», programa do qual acabou por desistir.

Veja como está agora!