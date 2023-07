Há 15 min

Pedro Ortet, ex-concorrente do reality show «Love on Top», tem registado vários momentos do seu dia a dia nas redes sociais.

O ex-concorrente é barbeiro e tem um estúdio em Alcochete. Conta com 2,542 seguidores na página da sua barbearia: jdstudio_bypedroortet.

Para além disso, Pedro Ortet, tem estado bastante ativo a nível de exercício físico. Alimentação equilibrada e desporto é o que tem feito mais. Veja as imagens da sua excelente forma física!