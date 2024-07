Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Luisinha Oliveira marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

A ex-concorrente do «Dança com as Estrelas» desfilou com um vestido comprido branco, com muito brilho, com um decote e de alças fininhas.

Para completar este look optou por usar o cabelo solto, uns brincos compridos e umas sandálias brancas de salto alto.