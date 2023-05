Madalena Aragão e Lucas Dutra são os primeiros portugueses a ganhar este concurso de Cannes! Saiba tudo!

Ontem às 11:06

Madalena Aragão, a atriz que faz parte do elenco da nova temporada de «Morangos com Açúcar», e o ator Lucas Dutra ganharam o prémio de Melhor Argumento, na competição @tiktok do @festivaldecannes, com o filme de 2 minutos e 39 segundos: "Nós na Cabeça”.

No passado dia 11 de abril que Lucas Dutra fez um apelo na sua conta de Instagram, onde escreveu: "Querem ajudar estes tugas a chegar a Cannes? Falta menos de 2 semanas para anunciarem os vencedores do TikTokShortFilm, para irmos a concurso precisamos estar dentro do 40 filmes com mais visualizações e engagement! É aqui que vcs entram com a vossa preciosa ajuda! Basta clicarem no link na minha bio do Insta (verem, gostarem e/ou comentarem )".

Mais tarde, o ator juntamente com a página oficial do jornal Expresso partilharam uma publicação com a descrição: "O Festival de Cannes vai receber os três vencedores da competição do Tiktok para curtas-metragens e “Nós na Cabeça” pode ser uma delas. O novo filme de 2 minutos e 39 segundos realizado por Lucas Dutra custou apenas €5,49 - o preço das pilhas para o gravador.

O elenco conta com Madalena Aragão, Carla Chambel e Luísa Ortigoso.

Foi no passado dia 23 de maio que Lucas Dutra anunciou a grande notícia! A sua curta-metragem ganhou o prémio de Melhor Argumento! Na descrição escreveu: "Nós na Cabeça” - Prémio de Melhor Argumento na competição @tiktok do @festivaldecannesArgumento:

Ideia original: @madalena_aragao_

Fotografia: @migueljesussss

Som: @joaomiguel.mp3

Música: @ekeiroz21

Elenco: @madalena_aragao_ @luisaortigoso @carla_chambel_atriz

Obrigado a todos ".

