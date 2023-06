Há 53 min

Carla Baía, ex-concorrente do «Big Brother VIP», tem encantado os seus seguidores com vários registos que tem feito do seu filho, Noah.

A ex-concorrente foi mãe, pela terceira vez, aos 51 anos, no mês de janeiro, fruto da relação com Rahim Samcher.

Carla Baía é ainda mãe de Diana e Tiago, de quem tem já vários netos, sendo que ambos são fruto do antigo casamento com João Vieira Pinto.

Veja as imagens!