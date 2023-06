Há 1h e 13min

Mafalda Castro e Cristina Ferreira estiveram presentes, este fim-de-semana, num casamento de Inês Mendes da Silva.

Cristina Ferreira partilhou alguns registos do casamento no seu Instagram, tendo-se destacado uma imagem de Mafalda Castro ao lado do namorado Rui Simões, com o buquê de flores que apanhou: «Vai dar bate-pé», escreveu num tom de brincadeira, na descrição da fotografia.

