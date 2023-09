Há 42 min

A apresentadora Mafalda Castro esteve presente na Gala "Palácio das Estrelas" com um look maravilhoso. Um vestido preto, simples, mas muito elegante.

No entanto, o pormenor que salta mais à vista é o cabelo que está visivelmente mais curto e que ficou muito bem no look escolhido!

