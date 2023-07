Há 47 min

Mafalda Castro, apresentadora dos Diários do programa «Casamento Marcado», arrasa sempre com os looks que usa nas tardes da TVI.

Foi através das redes sociais, que a apresentadora partilhou mais um look com os seguidores, mas desta vez, conjugou com data especial: o dia da estreia do filme da Barbie.

Mafalda Castro usou um macacão-calção cor de rosa, acompanhado com folhos nas mangas. Veja o look arrasador desta «barbie»!