Mafalda Castro mostra lado mais sensual com look muito atrevido. Veja tudo!

Há 2h e 50min

Mafalda Castro é conhecida pelo seu estilo arrojado. A apresentadora dos Diários d'O Triângulo não poupa na ousadia e uma das suas recentes partilhas está a causar furor nas redes socias. Mafalda Castro partilhou um dos seus últimos looks, o qual tem sido alvo de inúmeros elogios. A apresentadora apostou num visual muito atrevido, que evidenciava o lado mais sensual.

