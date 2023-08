Mafalda Matos desabafa: «A vida está com pressa»

Há 30 min

Mafalda Matos, ex-concorrente do Big Brother Famosos 2, recorreu ao Instagram para fazer uma reflexão.

«Os tempos estão fortes. O mercúrio retrógrado começou, ai!», começa por escrever a ex-concorrente.

«E mais... É verdade. Quem daqui não sente que está tudo intenso e rápido? A vida está com pressa para te ver no teu próximo estágio de evolução. As relações mostram-nos o que precisamos de curar e o onde já não faz sentido ficar.», acrescenta.

A ex-participante do Reality Show tenta consciencializar os seguidores para trabalharem o amor próprio: «Amor próprio e ferramentas de comunicação deveriam ser temas abordar todos os anos lectivos de todas escolas do mundo. Empatia... conexão... 1 Amor, 2 Amizade, 3 Consciência».

«Podia estar aqui a noite toda a falar disto. Fica o desafio para quem ressoar com o tema e quiser um podcast ou um directo comigo. A combinar para a próxima semana. Se não, faço-o com a minha mãe. A minha querida companheira dos últimos dias 💗», acrescenta.

Mafalda Matos conclui dizendo: «Sopas e Sossego. Como um padre dizia... "Só avança quem descansa" título de um grande livro by the way..».

