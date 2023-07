Mais feliz que nunca, Gabriela Santana partilha atuação: «Aqui sou só entrega e alma»

Há 34 min

Gabriela Santana, ex-concorrente da Casa dos Segredos, tem partilhado com os seguidores, no Instagram, vários registos do seu dia-a-dia.

A bailarina, recorreu às redes sociais para partilhar um momento único: uma atuação incrível perto de um cavalo branco: «Aqui sou só entrega e alma», escreveu na legenda da publicação.

Na caixa dos comentários surgiram vários elogios dos seguidores: «És linda miúda!»; «Lindíssima»; «Que tenha muito sucesso!», entre outros.

Veja aqui!

Recorde-se que Gabriela Santana foi alvo de violência doméstica: Gabriela Santana reage a polémica: «Sim eu fui agredida; acabei gravemente ferida no hospital»