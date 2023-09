Há 52 min

Cristina Ferreira apresentou ontem dia 7 de setembro ao lado de Pedro Pinto, a grande gala do Futebol Português, Liga Portugal Awards.

Num vestido azul escuro comprido, umas sandálias e jóias prateadas e um penteado único, a apresentadora não deixou ninguém indiferente.

O evento foi transmitido pela CNN Portugal e foi um marco na história do Futebol Profissional em Portugal.

Veja aqui as imagens e aproveite para ver outros looks de Cristina Ferreira nas maiores galas do país.