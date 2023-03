Manas Lobo ficam rendidas ao casamento improvisado de Ana e Sérgio

Há 1h e 28min

Em «Quero é Viver», Ana (São José Lapa) caminha pela praia sob o olhar preocupado das filhas. Maria (Rita Pereira) percebe o que tem de fazer e chama Ana como se fosse a mãe dela. Ana pára finalmente, começando a falar com elas como se fossem a mãe e as tias dela. Natália (Fernanda Serrano), Irene (Joana Seixas), Maria e Olga (Sara Barradas) não a contrariam, desoladas. Sérgio (Fernando Rodrigues) e Ana (São José Lapa)estão sentados juntos na praia a olhar para o mar. Ana sorri enquanto Sérgio lhe recorda os bons tempos que ali viveram quando compraram a casa, e do desejo que ela tinha de se casarem na praia. Conservador aproxima-se com as irmãs, fazendo o desejo de Ana realidade. Sérgio e Ana beijam-se apaixonados de alianças no dedo. Irene (Joana Seixas), Maria (Rita Pereira), Natália (Fernanda Serrano) e Olga (Sara Barradas) olham-nos emocionadas.