Marco Costa e Maria Emília vestem-se de igual e derretem fãs: «Tal pai, tal filha»

Marco Costa e a filha, Maria Emília, derreteram os seguidores vestidos de igual com a camisola do clube do pasteleiro, o Sporting Clube de Portugal.

Na sua página de Instagram, Marco Costa partilhou duas fotografias e um vídeo da pequena Maria Emília, que enterneceram os fãs: «Um amor que passa de Geração em Geração. Tal Pai tal Filha», escreveu.

A caixa de comentários foi inundada com mensagens e elogios à filha de Marco Costa e ao próprio: «Não aguento»; «Que fofinha»; «os sportinguistas mais lindos do mundo», são alguns exemplos.

