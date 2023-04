Marco Costa e Teresa Guilherme revelam novo desafio em comum

Há 1h e 7min

Marco Costa e Teresa Guilherme conheceram-se na Casa dos Segredos, na edição em que Marco foi concorrente. A amizade que ficou entre este e a apresentadora, Teresa Guilherme, manteve-se ao longos dos anos e em 2019 enfrentaram juntos o desafio de serem padrinhos das marcas do Alto da Pina, de onde saíram vitoriosos. Este ano, os dois voltam agora a assumir este desafio e Marco Costa acabou por partilhar a novidade com uma foto ao lado de Teresa Guilherme, ambos sorridentes e entusiasmados com o desafio. "Em busca do que é nosso. Carrega Alto do Pina. Os padrinhos estão de volta", escreveu o pasteleiro na foto onde aparecerem juntos.

Já Teresa Guilherme, também demonstrou o seu entusiasmo com a novidade, partilhando uma fotografia com o ex-concorrente na sua página de Instagram: «Padrinhos do grande bairro do Alto do Pina este ano de novo nas Marchas de Lisboa! A vitória está à espera dos nossos afilhados. Que alegria», escreveu a apresentadora.