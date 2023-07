Há 2h e 45min

Marco Costa, ex-concorrente do Big Brother Famosos e Casa dos Segredos, tem recorrido ao Instagram para partilhar vários registos da pequena Maria Emília.

Carolina Pinto, noiva do pasteleiro e mãe de Maria Emília, partilhou nos stories do Instagram uma fotografia ao lado de Marco Costa com a legenda: «Saudades do papá em casa».

Marco Costa repartilhou e reagiu: «Logo, logo vamos de férias! Também tenho muitas saudades vossas! Mas é por vocês que estou aqui! Nunca vos vai faltar nada!».