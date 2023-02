Margarida Corceiro e as amigas fazem furor na internet

Ontem às 15:43

Margarida Corceiro viajou até às Filipinas para fazer uma sessão fotográfica de uma linha de biquínis.

A internet rendeu-se aos registos fotográficos publicados pela atriz. Nas publicações no instagram, Margarida mostra-se em biquíni e mostra também as amigas com quem foi, todas com em biquíni.

Parece que não só a atriz e as amigas se renderam a este paraíso, como as Filipinas também já se renderam à beleza delas.

