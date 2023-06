Margarida Corceiro parabeniza o ator do momento, que deixa qualquer um a suspirar. Saiba quem é!

Há 49 min

Margarida Corceiro, a atriz que integra o novo elenco de «Morangos com Açúcar», partilhou uma foto ao lado do ator José Condessa a desejar-lhe os parabéns. A atriz escreveu: "Alguém fez anos!!! @zecondessa", acrescentou, ainda, "Esta é do tempo do hamlet!".

José Condessa celebrou 26 anos no passado dia 6 de junho. O ator é considerado um ator do mundo. Brilhou numa telenovela brasileira da Globo e, sendo protagonista da série do momento: Rabo de Peixe, que chegou à Netflix no dia 26 de maio e já é um sucesso. O artista integrou, também, o novo filme de Pedro Almodóvar, "Estranha Forma de Vida", que estreou recentemente no Festival de Cinema de Cannes.

Veja a foto que a atriz partilhou e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si.