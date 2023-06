Margarida Corceiro partilha foto divertida com o ator de que todos andam a falar

Há 1h e 42min

A atriz partilhou uma fotografia com José Condessa, ator que faz parte do elenco da série : «Rabo de Peixe» e do novo filme «Estranha Forma de Vida» de Pedro Almodóvar. Na fotografia, os atores aparecem divertidos e Margarida escreve: «"Alguém fez anos!!! @zecondessa", acrescentou, ainda, "Esta é do tempo do hamlet!"».

Recorde-se que Margarida Corceiro admitiu, no fim-de-semana passado, que o namoro de longa data com João Félix chegou ao fim: «Eu e o João partilhámos conquistas durante alguns anos, numa fase de mudança, crescimento e aprendizagem. Não estando juntos como um casal há algum tempo, tenho a sorte de fazer parte da vida dele. Agradecemos todas as mensagens de quem realmente se preocupa connosco. Estamos bem, felizes e amigos como sempre fomos».

Nos últimos meses, Margarida Corceiro tem-se dedicado à carreira, tendo tido a sua estreia como apresentadora no programa «Cabelo Pantene – A Competição» e encontra-se agora nas gravações dos novos «Morangos Com Açúcar».