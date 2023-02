Margarida Corceiro partilha vídeo, a correr em fato de banho, e leva fãs ao rubro

Há 43 min

Margarida Corceiro está nas Filipinas com a amiga e modelo Catarina Maia. A atriz presenteou os seus seguidores com um vídeo de cortar a respiração. A começar na paisagem incrível, nas cores do pôr do sol e a acabar na felicidade que transparecem.

Na descrição do vídeo a atriz escreveu: “I actually wish that I could freeze this moment forever in time 🫶🏽 @catarinabmaia”, que traduzido significa: Eu, realmente, desejava que pudesse congelar este momento para sempre”.

A amiga Catarina Maia respondeu à publicação: “❤️❤️❤️❤️ havemos de ter 70 e voltar às Filipinas para tirarmos as verdadeiras fotos à mãe. Recriamos este vídeo também por favor, só não prometo levantar as pernas sem dar de cara no chão 😂 I love youuuu”.

Nos comentários o que não faltou foi elogios. De entre eles, podemos ler alguns como: “Gorgeous ❤️”, “❤️❤️❤️ lindas!!! 🥺❤️❤️” e “Sereias no mar❤️”, entre outros.

Veja o vídeo da atriz e aproveite para ver mais fotos de Margarida Corceiro.