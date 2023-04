Margarida Corceiro recorda momento único no Havai com Francisca Cerqueira Gomes: «Um mês de saudades!»

Há 23 min

Margarida Corceiro, a modelo e atriz que deu vida a Rita em «Quero é Viver», partilhou um vídeo nas suas stories do Instagram a recordar um momento inesquecível com a sua amiga Francisca Cerqueira Gomes, também modelo e atriz, que deu vida a Filipa em «Festa é Festa».

As amigas viajaram juntas no Havai e em São Francisco. Margarida Corceiro, no passado dia 5 de abril, recordou um dos momentos que as amigas vivenciaram no Havai.

Veja o vídeo que a atriz partilhou e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si, e veja a atriz a representar em «Quero é Viver».