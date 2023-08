Maria Botelho Moniz deixa mensagem ao namorado: «Eu fico secretamente triste por ele»

Há 2h e 49min

No passado domingo, dia 20 de agosto, Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, celebrou mais um aniversário. Na data em que o seu «mais que tudo» celebrou 49 anos, Maria Botelho Moniz começou o dia com uma bonita declaração ao companheiro, para assinalar a data especial.

A apresentadora partilhou uma foto do casal na sua página de Instagram e, na legenda da publicação, começou por escrever: «Tem mais títulos do que aqueles que conseguiria aqui mencionar, até porque nem eu que vivo há três anos rodeada de taças os sei de cor. Não sei quantas vezes foi campeão Nacional, Europeu ou Mundial».

Maria Botelho Moniz acrescentou: «Sei que neste momento é tricampeão do mundo de Bajas, que são uma corridas no meio do nada longas demais para os meus nervos. Sei também que talvez não consiga ser tetracampeão porque as últimas corridas coincidem com a data em que ganhará aquele que será com toda a certeza o título que usará com mais orgulho: o título de Pai».

No final, Maria Botelho Moniz rematou: «Eu fico secretamente triste por ele, pelo atleta. Mas ele, o homem para além do desporto, responde-me sempre que há coisas mais importantes. O melhor do mundo faz anos. O meu favorito está de parabéns. O eterno Peter Pan celebra hoje mais uma volta ao sol. O pai. O nosso orgulho. Encham-no de amor, vão por mim, ele merece. Parabéns, meu amor. ❤️».

Veja a publicação: