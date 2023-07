Maria Cerqueira Gomes arrasa em lingerie! Veja as fotos divulgadas pela apresentadora

Há 2h e 1min

Maria Cerqueira Gomes arrasou nas redes sociais, depois de ter publicado um conjunto de fotos onde aparece em lingerie, por ocasião de uma campanha publicitária. A apresentadora mostrou o seu lado mais sensual ao pousar em lingerie numa campanha publicitária que realça a sua elegância. Na publicação feita por Maria Cerqueira Gomes, esta escreveu: «Adoro momentos sozinha. A ler um livro, a caminhar, a cozinhar ou a dançar. O Flex Smart da @triumphlingerie adapta-se ao corpo e acompanha qualquer movimento e pode ser usado com ou sem alças. E vocês, gostam de passar tempo sozinhas? How do you feel? #itspersonal #pub», fazendo referência ao produto que publicita.

Os seguidores da apresentadora não pouparam elogios à mesma deixaram escrito na caixa de comentários: «Eu gosto ❤️», «Lindaaaaaa ♥️♥️💋💋🔥🔥⭐⭐⭐⭐» ou «És muito linda ❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️❤️❤️❤️», por exemplo. Nos comentários, ainda se pode ler: «És mesmo lindíssima e encantadora» ou «Tu estás muito linda docinha e fofinha».

Veja a publicação feita pela apresentadora: