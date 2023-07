Há 42 min

Num casamento ao estilo marroquino, Maria Cerqueira Gomes vestiu-se a rigor num vestido apropriado à ocasião.

A apresentadora arrasou no casamento de Lúcia e Bruno, com um vestido comprido em tons de azuis acinzentados claros com detalhes aplicados a prateado.

Para acessórios, Maria Cerqueira Gomes, usou um conjunto da mesma de brincos e um anel, ambos elegantes, prateados e cheios de brilho.

Veja aqui e as fotografias que preparámos para si!