Maria Cerqueira Gomes brilha no casamento real da infanta Maria Francisca de Bragança (fotos)

Hoje às 14:31

Mafra vestiu-se de festa para assistir ao casamento real da infanta Maria Francisca de Bragança na Basílica do Palácio Nacional de Mafra. A apresentadora Maria Cerqueira Gomes está em destaque na emissão TVI, que está a transmitir o enlace real em direto. Percorra a galeria e veja as fotos do look escolhido.

A infanta Maria Francisca, duquesa de Coimbra, e filha dos duques de Bragança, D. Duarte Pio e D. Isabel Herédia casa-se este sábado, dia 7 de outubro, na Basílica do Convento de Mafra com o advogado Duarte Maria de Sousa Araújo Martins.