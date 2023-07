Maria Cerqueira Gomes deixa mensagem comovente à filha: «Foste um presente do destino»

Há 1h e 56min

Esta sexta-feira, 21 de julho, Francisca Gomes partilhou uma Story na sua página de Instagram, onde mostra uma mensagem comovente que a mãe, Maria Cerqueira Gomes, lhe escreveu no interior da revista Women’s Health, na qual a jovem vai ser capa.

«Maria Francisca, Kika para os amigos e Titi para todos os que te conhecem e amam desde sempre. Foste um presente do destino que chegou com tantos propósitos. Ensinaste-me a ser mãe, a amara incondicionalmente, a não desistir e a viver com a sensação de coração fora do corpo», pode ler-se, escrito por Maria Cerqueira Gomes.

«Tenho orgulho na mulher que te tornaste e em tudo o que conquistaste. Sempre com delicadeza e educação. Gosto quando respiras fundo e consegues entender o próximo. Admiro-te quando te sinto segura, sem preconceitos e livre para seres o que desejas sem barreiras. Quero que sejas sempre isso, livre. Com os pés na terra e de mão dada comigo», acrescentou a apresentadora da TVI.

Por fim, Maria Cerqueira Gomes escreveu: «Amo-te Titi. Obrigada por me fazeres tão realizada e orgulhosa. A tua mãe», finalizando a mensagem de carinho com palavras valiosas.