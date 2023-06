Maria Cerqueira Gomes faz desabafo: «A única forma de ver a minha filha»

Há 20 min

Maria Cerqueira Gomes partilhou nas redes sociais uma fotografia em que a filha, Francisca Gomes, de 20 anos, aparece, no aeroporto, a andar junto a um avião e na legenda escreveu: «A única forma de ver a minha filha. Uma chega e a outra vai».

Lembramos que Francisca Cerqueira Gomes tem tido meses intensos de trabalho fora do país, o que a tem obrigado a viajar com frequência. Além disso, o namoro com o piloto de Fórmula 1, Pierre Gasly, é também um dos motivos que tem levado a jovem a ausentar-se do país com regularidade. Já Maria Cerqueira Gomes, também tem viajado com frequência para Espanha, onde vive o namorado, o toureiro Cayetano Rivera.