Há 55 min

Maria Cerqueira Gomes revoltou-se depois de se ter deparado com uma página falsa no Instagram usando o seu nome. A apresentadora recorreu às stories do Instgram para denunciar imediatamente um perfil que alega ser o do manager de Maria Cerqueira Gomes. «Denunciem, por favor», escreveu a apresentadora, na legenda de uma foto que mostra o perfil falso.

