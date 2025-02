Maria Cerqueira Gomes surge em look mais especial do que nunca e explica: «Os brincos são...»

O grande dia chegou! É hoje, dia 22 de fevereiro de 2025, que o Casino Estoril abre as suas portas para receber todo o glamour e elegância das estrelas da TVI. A estação está a celebrar o seu 32º aniversário com uma noite de emoções ao rubro, muitas surpresas e claro, looks de cortar a respiração.

Maria Cerqueira Gomes é um dos nomes que, independentemente da ocasião, nunca passa despercebida. Desta vez, escolheu um vestido preto com brilhos, que enaltece a sua elegância.

A apresentadora da TVI explicou nas redes sociais: «Este ano o look é muito especial. O vestido é dos icónicos Maneis e os brincos da minha avó. Tudo o que estou a usar tem história e estórias»