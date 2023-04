Maria Sampaio falta ao jantar de aniversário de "Festa é Festa": «Ajudem-me! Digam que isto é normal!»

Há 2h e 22min

Maria Sampaio, a atriz que dá vida a Valquíria em «Festa é Festa», partilhou um vídeo na sua conta de instagram onde pede ajuda aos seguidores.

A artista tinha o jantar de aniversário de «Festa é Festa», que celebrou 2 anos de emissão no passado dia 26 de abril, mas não conseguiu ir. Nos vídeos a atriz explica a razão de ter faltado ao evento: a sua "filha está um bocado rabugenta" e como tal, não está a conseguir deixá-la.

A atriz esclarece os seus seguidores e partilha que a filha, Caetana Luis, fruto do casamento da atriz com Gonçalo Cabral, tem seis meses, começou a comer. Contudo, a bebé não está a comer. Uma preocupação que fez com que a atriz faltasse ao jantar de «Festa é Festa».

