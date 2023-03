Há 34 min

Maria Sampaio, a atriz que dá vida a Valquíria em «Festa é Festa», partilhou um story na sua conta de Instagram com a sua filha Caetana Luís de cinco meses. A bebé é fruto do casamento da atriz com Gonçalo Cabral.

A bebé está ao colo da mãe, enquanto esta faz exercícios no ginásio. A bebé de apenas cinco meses está muito tranquila enquanto a atriz faz agachamentos. Veja os vídeos de Maria Sampaio e da filha bebé no ginásio.

