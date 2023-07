Mariana Duarte não poupa palavras: «Desfilando na cara das inimigas». Veja a partilha da ex-concorrente

Há 27 min

Mariana Duarte, ex-concorrente d'O Triângulo, publicou na passada quarta-feira, dia 19 de julho, uma foto na sua página de Instagram onde se mostra a andar, sorridente e com boa uma energia invejável.

A ex-concorrente não perdeu a oportunidade para largar uma «piada»: «Desfilando na cara das inimigas», escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários são controversas as opiniões sobre a ex-concorrente: «Ela não anda ela desfila ela é top capa de revista 🔥❤️», «És uma parava armada em boa😮», « Mulherão linda Mariana 👑❤️», « Esses comentários não são bonitos, quem vai vai, quem está está, aprende Mariana, acredita que só te fica bem», são alguns dos comentários que se podem ler acerca da atitude de Mariana Duarte.

Recorde-se que a ex-concorrente foi das mais adoradas, mas também das mais criticadas com a sua participação no reality show O Triângulo e as opiniões continuam a dividir-se, como por exemplo, em relação à forma como se expressa, com ironia, como foi o caso.

Veja em baixo a publicação feita pela ex-concorrente: