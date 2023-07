Marie declara-se: «Sinto-me aprender a ser melhor todos os dias com ela». Veja de quem fala

Há 26 min

Marie, ex-concorrente do Big Brother, fez uma partilha emotiva sobre a sua cadela, Camila. A ex-concorrente partilhou na sua página de Instagram um conjunto de imagens da sua «dupla» e declarou-se: «🤍🐚 Camila🐚🤍 Sinto-me aprender a ser melhor todos os dias com ela. Agradeço a forma como se entrega e confia quando outrora de pedra lhe era apresentada nossa espécie. Olhar meigo, persistente. É alquimia su sabedoria, su forma de amar. da dor traduziu harmonia no em meu mundo, mais profundo e delicado olhar», escreveu.

Num gesto de ternura com os fiéis companheiros de quatro patas, a ex-concorrente acrescentou: «🤍🌟 beijinhos para os vossos bichinhos amigos todos aí em casa também 🤍🌟».

