Marta Cardoso recorre a cirurgia estética mamária: «Está perfeito»

Há 34 min

Marta Cardoso, ex-apresentadora do programa dos Extras de «A Experiência» e «Big Brother», recorreu a uma nova cirurgia estética mamária, para reduzir.

Foi no Instagram onde foram partilhadas fotografias do procedimento que, a ex-concorrente do Big Brother 2000, se submeteu.

«Está perfeito, parecem umas maminhas de uma menina de 20 anos», afirmou Marta Cardoso, citada na publicação que a Clínica partilhou, tendo ainda afirmado que «o resultado superou as expectativas» que tinha.

Marta Cardoso, com 46 anos atualmente, já tinha recorrido a um «tratamento com toxina botulínica», com duração média de quatro a seis meses.

