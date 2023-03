Marta Faial e Jani Zhao desafiam-se para um jogo do "Eu nunca..."

Há 2h e 37min

Marta Faial e Jani Zhao começaram a sua carreira, em Televisão, nos «Morangos com Açúcar», uma em 2005, outra em 2010. Nesta terça-feira, 28 de fevereiro, as atrizes juntaram-se para um desafio do "Eu Nunca".

No vídeo partilhado no Instagram, as amigas partilham coisas pessoais: "Eu nunca fingi ter outro nome numa saída à noite", "Eu nunca dei um beijo técnico a desejar por um mais sentido" ou "Eu nunca mudei o canal da televisão porque estou a aparecer e não quero que me vejam" foram algumas das questões abordadas.

Durante a conversa, ambas revelam terem sido vítimas de bullying, sendo que, no caso de Jani Zhao, os motivos foram sempre relacionados com o facto de ser asiática: «Tens os olhos assim porque estás farta de comer arroz», ou «És amarela porque fazes chichi contra o vento», foram alguns dos exemplos dos comentários que foi ouvindo, sobretudo em criança. Já Marta Faial assume que, no seu caso, as provocações se deviam ao facto de ser muito magra.

