Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Marta Melro marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

A atriz arrasou com um vestido em tons de dourado, com uma racha na perna e com um detalhe que faz toda a diferença: as costas abertas e um pouco da barriga.

Para completar o look optou por levar o cabelo apanhado e uns brincos.