Marta Melro partilha foto com filha bebé e pormenor chama a atenção dos seus seguidores

Marta Melro, a atriz que interpretou “sôtora Isabel” em «Festa é Festa», é uma mãe babada. A atriz é mãe de Aurora, uma bebé de quase 8 meses, fruto da relação da atriz com o artista Paulo Vintém.

No passado dia 12 de abril a atriz partilhou duas fotos amorosas com a sua filha bebé. Na descrição escreveu: "As a mother there will be many times in your life that you hug your child, knowing that you needed that hug more than they did! ❤️". Esta frase em português significa: "Como mãe vai haver muitas vezes na tua vida em que abraças a tua criança, sabendo que tu precisas muito mais daquele abraço do que eles precisam".

Uma frase forte e sincera, sensibilizou os seus seguidores. Podemos ler alguns comentários, como: "Inúmeras as vezes que esses abraços nos salvam", "E é tá bom um abracinho. Recebe o meu bem apertadinho ", "Quantas vezes..." e "Quantas 😍😍😍😍. Ainda hoje mesmo".

Contudo, o que saltou à atenção foi um pormenor muito engraçado: a mochila que Aurora tem às costas. A pedido de muitos seguidores, a atriz teve de partilhar de onde é a mochila: "Olá Marta, de onde é a mochila?", "Essa mochilinha é fantástica, de onde é Marta? Beijokas para vcs", "Que fofura❤️. A minha filha teve uma "mochila" dessas para proteger das quedas. Cm não achei eficaz pq caia mt para a frente, comprei-lhe um capacete maravilhoso, uma joaninha, para ela usar. Resultou às mil maravilhas e em algumas situações fez bem o trabalho dele. Parabéns pela bebé maravilhosa e linda😍" e "Essa mochilinha é fantástica, de onde é Marta? Beijokas para vcs".

A atriz revelou que este acessório é da Amazon: "* a mochila é da Amazon".

