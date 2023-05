Marta Melro partilha momento insólito: «Tinha de registar o meu desespero!»

Há 22 min

Marta Melro, a atriz que deu vida a Isabel em «Festa é Festa», é mãe de Aurora, uma bebé com apenas 8 meses, fruto da relação com Paulo Vintém.

No passado dia 25 de maio, a atriz partilhou dois vídeos no ginásio. A atriz filmou um momento do seu treino. A acompanhar os vídeos escreveu: "Não costumo filmar os treinos mas hoje filmei porque estava a ser tão mau que tinha de registar o meu desespero! Não sei o que é mais maravilhoso, se a minha cara que vai ter um filho se o ar maquiavélico do ptrainer.elias" e acrescentou ainda: "ptrainer.elias a ser insultado em silêncio".

Veja os vídeos e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si.