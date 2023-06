Marta Melro reflete sobre o futuro com a filha: «Será que ela também vai gostar destas coisas de meninas?»

Há 43 min

Marta Melro partilhou fotografias muito amorosas da filha bebé. Numa das imagens, a pequena Aurora sorri enquanto agarra um chapéu, mas na seguinte pode ver-se o chão desarrumado, repleto de roupa: «O sítio favorito desta pirralhinha já é o meu closet, estou feita. Pelo menos dessaruma por cores» - escreve a atriz na descrição.

Na partilha, Marta Melro deixa aos seguidores palavras bonitas sobre a cumplicidade que teve com a sua mãe e que sonha ter um dia com a bebé: «Não tenha pressa nenhuma que ela cresça mas ao mesmo tempo adoro tê-la a andar pelo closet enquanto me arranjo e a imaginar nós as duas daqui a uns anos, ela a pedir-me roupa e maquilhagem!». A atriz recorda ainda: «Eu amava desfilar com as coisas da minha mãe, calçar os sapatos que insistia que já quase serviam (…)».

A atriz, termina o texto com a pergunta que fica no ar: «Será que ela também vai gostar destas coisas de meninas? Se não gostar e quiser andar toda desengonçada tudo certo também!».

Recorde-se que a pequena Aurora é um "bebé Morangos com Açúcar". Marta Melro interpretava a personagem "Xana", uma rapariga rebelde e Paulo Vintém, o pai, fazia de Topê, um dos membros da banda D'ZRT.