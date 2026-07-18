TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP
Festas TVI

Matilde Reymão arrasa com vestido irreverente. Veja este e todos os looks da Summer Party TVI Millennium Estoril

  • Redação TVI Redação TVI
  • Há 1h e 56min
Matilde Reymão arrasa com vestido irreverente. Veja este e todos os looks da Summer Party TVI Millennium Estoril - TVI

É uma autêntica parada de estrelas com alguns dos melhores looks do verão. Maria Botelho Moniz, Rita Pereira, Marcia Soares e Matilde Reymão são algumas das caras que deslumbram na passadeira vermelha.

A Marina de Cascais recebe a Summer Party TVI Millennium Estoril, um dos eventos mais exclusivos deste verão.

Num ambiente marcado por um sunset de sonho, a festa reúne algumas das caras mais conhecidas da TVI, jogadores do ATP Tour e convidados especiais, numa celebração que combina glamour, elegância e lifestyle.

A partir das 19h30, a TVI acompanha em direto a chegada dos convidados, com apresentação de Mónica Jardim e João Montez, levando aos espectadores todos os momentos de uma noite repleta de animação e sofisticação.

Percorra agora a galeria que preparámos para si e veja os melhores looks da passadeira vermelha.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Festas TVI

Marcia Soares levanta o véu sobre novidade: "Estava na hora de..."

Há 8 min

Surpresa! Marcia Soares "estreia" novo visual na Summer Party TVI Millennium Estoril

Há 26 min

Maria Botelho Moniz fala sobre polémica entre Raquel e Nuno no "Big Brother Verão": "Aquilo que posso dizer..."

Há 29 min

Rita Pereira sobe a temperatura (e o brilho) na passadeira vermelha. E este pormenor não passou despercebido

Há 44 min

Jéssica Vieira e namorado dão novo passo na relação: "Juntámos o útil ao agradável"

Há 53 min

Maria Botelho Moniz “transpira” elegância na passadeira vermelha. E há um pormenor no look que não deixou ninguém indiferente

Há 1h e 18min
Mais Festas TVI

Vídeos

Gala 33 anos TVI: conheça os segredos dos looks dos famosos!

Selfie
22 fev, 18:54

O brilho (literal) de Fernanda Serrano na gala dos 33 anos da TVI!

22 fev, 17:12

Gala 33 anos TVI: Sandra Felgueiras... num look de um conto de fadas!

Selfie
22 fev, 17:05

Após ser novamente mãe, Sara Pinto arrasa na gala de aniversário da TVI!

Selfie
22 fev, 16:56

Inês Morais arrasa na gala de aniversário da TVI!

Selfie
22 fev, 16:36

Em preto e dourado, Vera de Melo roubou as atenções na gala de aniversário da TVI!

Selfie
22 fev, 15:25

Fotos

Matilde Reymão arrasa com vestido irreverente. Veja este e todos os looks da Summer Party TVI Millennium Estoril

Há 1h e 56min

Em vestido branco, Rita Pereira destaca-se na Festa de Verão TVI

Há 2h e 22min

Já começou o desfile de estrelas na Festa de Verão TVI!

Há 2h e 45min

Veja o look de Jéssica Vieira para a Festa de Verão TVI

Há 3h e 30min

Decotes levam ousadia e sensualidade à passadeira vermelha da Gala de Aniversário TVI

22 fev, 01:39

Gala 33 anos TVI: estrelas da Ficção destacam-se em noite de festa!

22 fev, 01:24

Outras Festas

O outro lado da Informação da TVI: Veja os looks que deram que falar na «Parada de Estrelas»

12 set 2024, 11:57

Em tarde de revelações, é anunciada novidade de "Congela": vai ter terceira temporada

12 set 2024, 10:59

Fanny Rodrigues é a prova que o conforto pode ser sinónimo de glamour. Perceba o motivo!

12 set 2024, 10:44

Inês Aguiar, que arraso! Detalhe impressionante do conjunto da atriz deixa todos boquiabertos

Novelas
12 set 2024, 10:37

Blazer e Vestido Branco? Kelly Bailey diz que sim e nós adoramos

Novelas
12 set 2024, 09:53

Serena e de branco, Margarida Corceiro não deixou ninguém indiferente

Novelas
12 set 2024, 09:35

Mais Vistos

Parque temático português conquista jornalistas estrangeiros: "Um dos melhores da Europa"

Dois às 10
Ontem às 15:00
1

Zoomarine: o parque português que é referência lá fora

4 set 2025, 11:22
2

Famoso escritor português reage ao caso de Raquel e Nuno. E a Internet não fala de outra coisa

Big Brother
Hoje às 11:42
3

Luto na televisão e na música: apresentador icónico morreu aos 68 anos

V+ TVI
16 jul, 09:52
4

Uma praia fluvial de água azul-turquesa? Existe e fica em Portugal

Dois às 10
15 jul, 17:00
5

De coração apertado, Bernardina Brito faz desabafo comovente sobre os filhos: «Não há dor maior do que esta»

Big Brother
Hoje às 12:13
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Matilde Reymão arrasa com vestido irreverente. Veja este e todos os looks da Summer Party TVI Millennium Estoril

Há 1h e 56min

Uma morte, uma herança e um galo. Quem terá matado o bilionário de Barcelos? Veja já todos os episódios no TVI Player

Quem Matou o Galo de Barcelos?
13 jul, 09:00

Ninguém esperava este desfecho! Assim chegou ao fim a relação entre Raquel e Nuno

Big Brother
Ontem às 10:30

Madalena Aragão e João Neves chegam a casa após o Mundial. E a receção não podia ser mais inesperada

Novelas
16 jul, 15:04

Há um detalhe na casa de sonho de Cristiano Ronaldo que ninguém conseguiu ignorar: «É de mau gosto»

V+ TVI
16 jul, 12:17

Este camping português, situado numa "ilha paradisíaca", é um dos mais originais do mundo, diz a imprensa espanhola

Dois às 10
16 jul, 17:00

TVI PLAYER

A Madrasta: Diana confronta Pedro sobre o seu outro filho

A Madrasta
Ontem às 22:30

Big Brother Verão 2026 - Extra - 18 de julho de 2026

Big Brother
Hoje às 00:00

Tensão ao rubro! Raquel perde o controlo e grita na cara de Nuno

Big Brother
Hoje às 00:27

A Madrasta: Xavier tem medo de morrer e confia o seu segredo a Pedro

A Madrasta
16 jul, 22:20

Veja Primeiro: A Madrasta - Episódio do dia 22 de julho de 2026

A Madrasta
Ontem às 15:14

Veja Primeiro: Terra Forte - Episódio do dia 24 de julho de 2026

Terra Forte
Ontem às 16:20
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Surpresa! Marcia Soares "estreia" novo visual na Summer Party TVI Millennium Estoril

Há 26 min

Rita Pereira sobe a temperatura (e o brilho) na passadeira vermelha. E este pormenor não passou despercebido

Há 44 min

Maria Botelho Moniz “transpira” elegância na passadeira vermelha. E há um pormenor no look que não deixou ninguém indiferente

Há 1h e 18min

Matilde Reymão rouba os olhares com vestido ousado. E o bronzeado é a cereja no topo do bolo

Há 1h e 36min

Matilde Reymão arrasa com vestido irreverente. Veja este e todos os looks da Summer Party TVI Millennium Estoril

Há 1h e 56min

Novas 7 Maravilhas de Portugal - 18 de julho de 2026

Novas 7 Maravilhas de Portugal
Hoje às 14:05
Mais

NOVELAS

Exclusivo «A Madrasta»: Diana vai ao jantar de acionista na casa dos Magalhães Neto

Novelas
Hoje às 00:00

Vem aí em«Terra Forte»: Vivi toma decisão drástica por causa de Luna

Novelas
Ontem às 18:16

“Lembro-me de ser a última a chegar”: Sara Barradas recupera recordação especial e deixa fãs sem fôlego

Novelas
Ontem às 14:46

Vem aí em «A Madrasta»: Simão declara-se a Diana e Pedro apanha-os juntos

Novelas
Ontem às 17:12

“Só falta marcares a festa”: Rita Pereira surge deslumbrante em vestido de noiva

Novelas
Ontem às 14:26

Casamento à vista? Marta Melro posa com vestido branco e deixa fãs em alvoroço

Novelas
Ontem às 14:12