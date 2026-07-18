Matilde Reymão arrasa com vestido irreverente. Veja este e todos os looks da Summer Party TVI Millennium Estoril

É uma autêntica parada de estrelas com alguns dos melhores looks do verão. Maria Botelho Moniz, Rita Pereira, Marcia Soares e Matilde Reymão são algumas das caras que deslumbram na passadeira vermelha.

A Marina de Cascais recebe a Summer Party TVI Millennium Estoril, um dos eventos mais exclusivos deste verão.

Num ambiente marcado por um sunset de sonho, a festa reúne algumas das caras mais conhecidas da TVI, jogadores do ATP Tour e convidados especiais, numa celebração que combina glamour, elegância e lifestyle.

A partir das 19h30, a TVI acompanha em direto a chegada dos convidados, com apresentação de Mónica Jardim e João Montez, levando aos espectadores todos os momentos de uma noite repleta de animação e sofisticação.