Matilde Reymão com look que nunca falha! Veja as fotos da atriz na Festa de Verão TVI

Há 2h e 29min

Já ouviu a expressão «com um vestido preto nunca me comprometo»? Foi exatamente o que algumas das celebridades da estação pensaram. O vestido preto e curto é um outfit seguro, que fica bem em qualquer ocasião!

Matilde Reymão, que interpretou a personagem “Melissa” na novela «Para Sempre», brilhou na passadeira vermelha no passado dia 1 de julho. A atriz surge com um vestido preto rendado, nem muito justo, nem muito largo. Para completar o look, Matilde Reymão optou por uma maquilhagem discreta. Estava radiante!

Recorde-se que Matilde Reymão namora com Nic Von Rupp, surfista profissional de Portugal, especializado em ondas grandes.