Matilde Reymão deslumbra com vestido de (quase) mil euros. E há um detalhe!

Há 1h e 19min

Esta terça-feira, 28 de março de 2023, Matilde Reymão partilhou na sua conta de Instagram fotografias e vídeos num evento.

A atriz de «Para Sempre» e o namorado, o surfista Nic von Rupp, brilharam e ninguém ficou indiferente.

O que, também, não passou despercebido foi o vestido de Matilde. Um vestido comprido e com um detalhe nas mangas (com uma abertura de toque original). Esta peça é da marca Elisabetta Franchi e, no site, tem o custo de 920 euros.

O que acha deste look da artista?

