Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Grávida, modelo internacional exibe barriga com orgulho na festa da TVI (Fotos)

Há 4 min

Momento hilariante com Maria Botelho Moniz: «Vamos lá ter calma, recruta Benevides, ou acabas a encher»

33º Aniversário TVI
Há 6 min

Gala da TVI para celebrar 33 anos: veja todos os looks

Há 10 min

Benedita Pereira e João Catarré, um 'par romântico com mais de 20 anos': «Os casamentos na TVI são para sempre»

33º Aniversário TVI
Há 10 min

33 anos de TVI: o passado, presente e futuro da ficção que emociona Portugal (e o resto do mundo)

33º Aniversário TVI
Há 14 min

«Estou vivo»: Ruy de Carvalho 'interrompe' gala da TVI e recebe estrondosa ovação de pé

33º Aniversário TVI
Há 17 min

Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz? Não. Estes são a Cristina e José «que realmente importam» na TVI

33º Aniversário TVI
Há 23 min

Matilde Reymão e Dalila Carmo: a ficção TVI unida em duas gerações

33º Aniversário TVI
Há 34 min

Mário Ferreira assinala 33 anos de TVI e compromisso para o futuro da estação

33º Aniversário TVI
Há 36 min

Fotos: Matilde Reymão deixa todos a suspirar com vestido muito revelador

Há 52 min

O número de abertura que surpreendeu todos: Goucha, Anselmo Ralph e muitas surpresas

33º Aniversário TVI
Há 53 min

Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado

Há 1h e 0min

Mais Vistos

As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia

1ª Companhia
Hoje às 12:26
1

As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia

1ª Companhia
Hoje às 11:58
2

Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores

1ª Companhia
Hoje às 00:38
3

Quem são os novos concorrentes do Secret Story - Casa dos Segredos? Revelamos as primeiras pistas em exclusivo

Secret Story
Hoje às 18:06
4

Maria Botelho Moniz guardou o melhor para o fim. Este é o look cheio de detalhes da final da 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 22:02
5

É oficial: Este é o grande vencedor da 1ª Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:54
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI

Há 1h e 8min

Cristina Ferreira deslumbra com look da cor do amor com João Monteiro

Secret Story
Há 1h e 18min

Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado

Há 1h e 0min

Muito charme. Este foi o pormenor que fez toda a diferença no look de Paulo Pires

Há 1h e 26min

Look de Mónica Jardim tem segredo escondido. As imagens da Gala dos 33 anos TVI

Há 2h e 13min

O visual de Fernanda Serrano que fez parar a passadeira vermelha

33º Aniversário TVI
Há 1h e 28min

TVI PLAYER

Rui Freitas é o grande vencedor da 1ª Companhia! Estas foram as reações em estúdio

1ª Companhia
Hoje às 01:02

Cristina Ferreira surpreende com visual clássico e assume a nova regra de estilo: «Estar confortável»

33º Aniversário TVI
Há 1h e 39min

O visual de Fernanda Serrano que fez parar a passadeira vermelha

33º Aniversário TVI
Há 1h e 28min

Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica

Amor à Prova
19 fev, 22:30

1ª Companhia - Gala - 20 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:40

O número de abertura que surpreendeu todos: Goucha, Anselmo Ralph e muitas surpresas

33º Aniversário TVI
Há 53 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Grávida, modelo internacional exibe barriga com orgulho na festa da TVI (Fotos)

Há 4 min

Momento hilariante com Maria Botelho Moniz: «Vamos lá ter calma, recruta Benevides, ou acabas a encher»

33º Aniversário TVI
Há 6 min

Gala da TVI para celebrar 33 anos: veja todos os looks

Há 10 min

Benedita Pereira e João Catarré, um 'par romântico com mais de 20 anos': «Os casamentos na TVI são para sempre»

33º Aniversário TVI
Há 10 min

33 anos de TVI: o passado, presente e futuro da ficção que emociona Portugal (e o resto do mundo)

33º Aniversário TVI
Há 14 min

«Estou vivo»: Ruy de Carvalho 'interrompe' gala da TVI e recebe estrondosa ovação de pé

33º Aniversário TVI
Há 17 min
Mais

NOVELAS

Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Novelas
Ontem às 10:00

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Novelas
Ontem às 10:28

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Novelas
Ontem às 14:43

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

Novelas
Ontem às 14:23

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Novelas
19 fev, 17:18

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice

Novelas
Ontem às 09:32