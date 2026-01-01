Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Momento hilariante com Maria Botelho Moniz: «Vamos lá ter calma, recruta Benevides, ou acabas a encher»
33º Aniversário TVI
Há 6 min
Benedita Pereira e João Catarré, um 'par romântico com mais de 20 anos': «Os casamentos na TVI são para sempre»
33º Aniversário TVI
Há 10 min
33 anos de TVI: o passado, presente e futuro da ficção que emociona Portugal (e o resto do mundo)
33º Aniversário TVI
Há 14 min
«Estou vivo»: Ruy de Carvalho 'interrompe' gala da TVI e recebe estrondosa ovação de pé
33º Aniversário TVI
Há 17 min
Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz? Não. Estes são a Cristina e José «que realmente importam» na TVI
33º Aniversário TVI
Há 23 min
Mário Ferreira assinala 33 anos de TVI e compromisso para o futuro da estação
33º Aniversário TVI
Há 36 min
O número de abertura que surpreendeu todos: Goucha, Anselmo Ralph e muitas surpresas
33º Aniversário TVI
Há 53 min
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado
Há 1h e 0min
TVI PLAYER
Rui Freitas é o grande vencedor da 1ª Companhia! Estas foram as reações em estúdio
1ª Companhia
Hoje às 01:02
Cristina Ferreira surpreende com visual clássico e assume a nova regra de estilo: «Estar confortável»
33º Aniversário TVI
Há 1h e 39min
A ACONTECER
Momento hilariante com Maria Botelho Moniz: «Vamos lá ter calma, recruta Benevides, ou acabas a encher»
33º Aniversário TVI
Há 6 min
Benedita Pereira e João Catarré, um 'par romântico com mais de 20 anos': «Os casamentos na TVI são para sempre»
33º Aniversário TVI
Há 10 min
33 anos de TVI: o passado, presente e futuro da ficção que emociona Portugal (e o resto do mundo)
33º Aniversário TVI
Há 14 min
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante
Novelas
Ontem às 10:00
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?
Novelas
Ontem às 10:28
A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»
Novelas
Ontem às 14:23