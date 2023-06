Miguel Vicente leva fãs ao delírio ao posar nu: «A nudez é um fenómeno da alma»

Há 2h e 15min

Miguel Vicente, vencedor do «Big Brother» 2022, levou os fãs ao delírio com a publicação de uma fotografia, em que se mostra sem roupa, dentro de água, numa praia.

«Por mais que dispamos o que vestimos, nunca chegamos à nudez, pois a nudez é um fenómeno da alma. “Fernando Pessoa”», escreveu na legenda da fotografia.

De imediato, começaram a surgir comentários de fãs e seguidores, a elogiar a partilha: «Tanta beleza e num lugar tão belo, num mar maravilhoso, um paraíso. Miguel és lindo», lê-se num deles.

«Miguel, loucura. Muita loucura, saudável. Para quem não acreditava na verdadeira essência do protagonista do show ... o ..show continua a acontecer!! Ele faz do mar palco ..e da sua vida plateia...nasceu para brilhar !!», lê-se noutro.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja a imagem partilhada por Miguel Vicente e outras do vencedor do «Big Brother».