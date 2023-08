Há 59 min

Esta quarta-feira, 9 de agosto, Miguel Vicente decidiu recuar no tempo e recordar a sua participação no Big Brother. O vencedor da última edição do reality show partilhou uma fotografia sua dentro da casa mais vigiada do país e na descrição colocou várias hashtags com expressões carismáticas suas.

«Só para matar saudade 😎», acrescentou.

Percorra a galeria e imagens e recorde o momento em que Miguel Vicente venceu o Big Brother!