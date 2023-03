Há 55 min

Miguel Vicente, vencedor do «Big Brother», partilhou nas suas redes sociais fotografias com as também ex-concorrentes, Patrícia Silva e Jéssica Gomes (mãe e filha).

O algarvio mostrou-se feliz ao lado das colegas do reality show e acompanhou as fotografias divertidas, com uma legenda em jeito de declaração: «Em Família. Amizade verdadeira».

