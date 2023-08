Miguel Vicente mostra-se ‘em treinos’ com criança ao colo: «Fica-te bem…». Veja aqui!

Há 1h e 46min

Miguel Vicente continua pelo Algarve, onde se tem mostrado a aproveitar os dias de calor.

Esta segunda-feira, 14 de agosto, o vencedor da última edição do Big Brother partilhou uma fotografia com uma criança ao colo e brincou com os seguidores: «Em treinos», escreveu na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram rendidos à ternura da fotografia e não tardaram a reagir: «Serás um excelente pai, que ninguém duvide disso 👏», «É muita ternura numa foto só 🥰» e «Fica-te tao bem Miguel! 😍», são apenas alguns dos comentários que se podem ler na publicação.