Miguel Vicente viaja até ao Norte...para encontro com Diana Lopes

Há 3h e 20min

Miguel Vicente e Diana Lopes tiveram uma relação bastante conturbada durante o Big Brother. O vencedor e a concorrente tiveram momentos de confronto que terminaram no dia em que Diana Lopes foi expulsa. Os dois parecem manter agora uma boa relação de amizade, dado que o algarvio viajou até ao norte e encontrou-se com a colega.

Recorde-se que Miguel Vicente está solteiro, depois de terminar a relação com Bárbara Parada, por quem se tinha apaixonado dentro da casa mais vigiada do País. A relação dos dois terminou no início de fevereiro.

Na altura, Bárbara Parada abriu o coração e contou a sua versão dos factos da rutura.